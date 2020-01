A4, quattro incidenti in un’ora

Quattro incidenti in un’ora – tra le 15 e le 16 circa - si sono verificati sul tratto autostradale della A4 tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, non interessato dai cantieri per la costruzione della terza corsia, in direzione Trieste.

Il bilancio complessivo è di due feriti in maniera lieve. Attualmente (alle 16.30) si registrano sei chilometri di coda, in riassorbimento, tra San Donà e Cessalto. Il traffico è stato deviato sulla A27 con possibilità di rientrare sulla A4 grazie al by pass con la A28.