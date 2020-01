A4, raffica di multe per l’alta velocità

Durante le festività natalizie, la Polstrada di Udine ha intensificato i controlli per garantire vacanze sicure agli automobilisti in transito. Dal 24 dicembre al 7 gennaio le pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato 1.467 veicoli. 567 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 1.279 punti decurtati; le patenti di guida ritirate sono state sei, cinque le carte di circolazione, sono stati effettuati tre sequestri di veicoli e due fermi amministrativi. Incrementate anche le pattuglie nelle aree di sosta, che hanno evitato furti nei veicoli.

Nel periodo in questione sono state contestate 183 violazioni per eccesso di velocità e 25 per velocità pericolosa. Il 5 gennaio, nell’arco di sole due ore, lungo l’autostrada A4 sono stati impressi 397 fotogrammi per eccesso di velocità per i quali, una volta elaborati, saranno redatti i relativi verbali. Gli autovelox sono stati appositamente collocati in corrispondenza delle tratte interessate dai lavori per la terza corsia, dove sono presenti restringimenti di carreggiata. Inoltre, sono state contestate 17 violazioni per l’uso del telefonino alla guida e 38 per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

In merito a quest’ultimo argomento si segnala un incidente avvenuto nel pomeriggio del 2 gennaio in cui sono rimasti feriti in modo lieve una madre e i due figli minori. L’incidente avvenuto nei pressi di Moimacco, spettacolare nella sua dinamica, vedeva un veicolo tamponato sospinto nel fossato e cappottato ruote all’aria. Tutti gli occupanti erano regolarmente assicurati alle cinture di sicurezza nonché ai seggiolini previsti: questo, precisa la Polstrada, ha evitato, nonostante l’incredibile dinamica, conseguenze peggiori alle persone coinvolte.