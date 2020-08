A4, scambio di carreggiata per la terza corsia

E’ l’ultimo tassello della terza corsia della A4 nel tratto Alvisopoli-Gonars: la verniciatura dei new jersey centrali che dividono la carreggiata in direzione Trieste da quella in direzione Venezia. Un lavoro semplice in sé e per sé, ma complesso dal punto di vista della gestione dei flussi di traffico. Il cantiere, infatti, deve garantire soprattutto la sicurezza, sia per chi transita sia per chi lavora. L’intervento inizierà dalla mezzanotte di lunedì 17 e proseguirà fino alle 22 di venerdì 21 agosto. Durante il fine settimana il cantiere sarà sospeso per non creare disagi al traffico estivo. I sette chilometri interessati dall’intervento vanno da Alvisopoli fino a Latisana, tratto in cui il traffico verrà deviato. Le deviazioni saranno anticipate da adeguata segnaletica. Autovie raccomanda di adeguare la velocità e di prestare la massima attenzione.