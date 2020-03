A4, scontro tra un mezzo con carrello e auto

Incidente nella prima serata lungo l'autostrada A4, poco prima dello svincolo di Villesse, in direzione Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Gorizia, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, insieme al personale di Autovie Venete e ai mezzi meccanici, si sono scontrati due mezzi: si tratta di un veicolo che trainava un rimorchio-carrello e di una vettura che sono entrati in collisione. Sul posto, dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla Elibase di Campoformido e delle ambulanze. Per fortuna il velivolo poi è rientrato alla base vuoto.

Le persone coinvolte nell'incidente sono rimaste ferite in maniera lieve. Lungo la A4 sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli. Tutte le operazioni sono state coordinate dal Coa di Udine. Si sono formati tre chilometri di coda. Alle 22.30 era in corso la rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata.

Il consiglio per chi viaggia in questo momento in direzione Trieste, proveniente da Venezia, è l'uscita a Palmanova. L'autostrada non è rimasta chiusa. Le due carreggiate saranno libere entro poche decine di minuti (ore 22.30).