A4, varo della campata del cavalcavia Teglio - Fratta

Un’ora per trasportare su due carrelloni la campata centrale – lunga 60 metri e del peso di 250 tonnellate -, sistemarla al centro della carreggiata e ruotarla di 90 gradi. Due ore per sollevarla da terra grazie ai martinetti idraulici e agganciarla alle pile. Con un’operazione millimetrica telecomandata a distanza con un joystick il nuovo cavalcavia di Teglio - Fratta è stato varato nel corso della notte tra sabato e domenica. Un varo inedito perché è stata utilizzata una nuova tecnica, mai sperimentata prima d’ora durante le fasi di costruzioni della terza corsia, senza l’apporto di gru. Nei prossimi giorni verranno costruite le campate a riva, quindi, quando il ponte che attraversa la A4 sarà pronto, verrà abbattuta l’attuale infrastruttura che collega ancora i due abitati.

Il primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli – Portogruaro) accelera grazie alla posa della prima opera sopraelevata dell’autostrada. Più complessa, invece, si è rivelata la spinta dell’ultimo scatolare idraulico del cantiere – sottostante al sedime stradale - a causa delle avverse condizioni meteo della notte. La pioggia caduta fino alle prime ore del mattino ha ritardato gli scavi e quindi la riasfaltatura dell’autostrada. Per questo motivo il tratto Latisana – Portogruaro verrà riaperto in entrambe le direzioni non prima delle ore 18,00, anziché alle ore 15,00 come era stato preventivato.

E’ stato invece riaperto in perfetto orario, alle 08,00, il tratto Nodo di Palmanova – Latisana dove i lavori hanno riguardato l’installazione della nuova segnaletica verticale, la verniciatura delle barriere di sicurezza e di alcuni cavalcavia autostradali, lo sfalcio del verde delle banchine laterali (terzo lotto Alvisopoli – Gonars), lo spostamento di alcuni new jersey della rampa Venezia – Udine, la posa dei supporti dei pali di illuminazione e la manutenzione della segnaletica di cantiere (primo sub lotto del quarto lotto Gonars – Nodo di Palmanova).

ALTRI LAVORI. Non solo terza corsia. La rete autostradale di Autovie è interessata in questi giorni da alcuni lavori di manutenzione e risanamento della pavimentazione. Il primo cantiere ha riguardato un tratto di due chilometri della A4 - compreso tra lo svincolo di Duino e di Monfalcone – con conseguente scambio di carreggiata e deviazione del flusso del traffico sulla corsia di marcia opposta a dove si sono svolti i lavori. L’intervento terminerà alle 24 di questa notte, domenica 25 ottobre.

Il secondo cantiere prenderà il via alle 2 di domani, lunedì 26 ottobre, e terminerà alle 22 di sabato 31 ottobre e riguarderà un tratto di cinque chilometri della A28 (Conegliano – Portogruaro) in direzione Portogruaro, compreso tra gli svincoli di Fontanafredda e Porcia. Anche in questo caso il traffico verrà deviato sulla corsia di marcia opposta ai lavori. Pertanto, in quei giorni chi è diretto a Portogruaro non potrà immettersi sulla A28 allo svincolo di Fontanafredda. Chi proviene da Conegliano e viaggia in direzione Portogruaro non potrà uscire a Porcia.