Abbandona antenne e tavolo, multa da 1.100 euro

Multa salata per un 60enne triestino, pizzicato nei giorni scorsi ad abbandonare, in prossimità di un’isola ecologica cittadina, materiale destinato alla discarica. L’uomo, a bordo di un autocarro Piaggio, ha lasciato a terra un tavolo e, all’interno dei cassonetti dell’indifferenziata, due antenne tv una delle quali, lunga tre metri, è stata piegata con la forza per farla entrare nel bidone.

La scena non è passata inosservata: una cittadina ha filmato tutto con il proprio cellulare e ha poi consegnato il video alle Guardie ambientali della Polizia locale di Trieste. Dopo aver visionato le immagini, gli agenti sono risaliti al protagonista del 'conferimento improprio', sanzionato complessivamente per 1.100 euro, 500 euro per aver buttato le due antenne nei contenitori stradali e 600 euro per aver abbandonato il tavolo per terra.