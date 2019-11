Abbandona TV, lavatrice e mobili in strada, multa da 600euro

Continua il monitoraggio del territorio da parte della polizia locale locale di Trieste.

Alcuni giorni fa due operatori della polizia locale, mentre stavano transitando in via Piccardi, hanno notato un cumulo di rifiuti ingombranti riposo fuori dai cassonetti per cui la lavatrice un televisore un mobiletto capi d'abbigliamento e altre borse colme di oggetti. Pur sapendo che la speranza di trovare il responsabile dell'abbandono erano ridotte gli operatori del distretto a di via Locchi hanno iniziato indagare riuscendo in breve tempo a risalire al responsabile. L'uomo è stato sanzionato e dovrà pagare una multa di 600 euro. Dopo le formalità ha provveduto a raccogliere i rifiuti abbandonati, riportandoseli a casa.