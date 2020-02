Abbandonano materiale di scarto, scattano le multe

Tre denunce e quattro sanzioni sono scattati a Trieste a seguito del ritrovamento di alcuni rifiuti ingombranti abbandonati in via Peco. A seguito delle numerose segnalazioni giunte dai cittadini, il Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale ha effettuato per tutto dicembre e fino ai primi giorni di gennaio una serie di controlli nell'area di Borgo San Sergio, in una delle zone carsiche più a ridosso del centro abitato.

Dopo una serie di monitoraggi, gli operatori hanno identificato quattro privati e tre ditte di ristrutturazione, responsabili di aver depositato svariati rifiuti nei prati presenti lungo la via.

I privati, responsabili di aver abbandonato diversi oggetti durante la pulizia delle loro cantine e soffitte, sono stati sanzionati con 600 euro di multa ciascuno, oltre a ricevere l'obbligo della rimozione di quanto abbandonato. Diversa sorte, invece, per le tre aziende, i cui responsabili sono stati denunciati presso la Procura della Repubblica.