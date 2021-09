Abbassano una recinzione mettendo a rischio le mucche al pascolo

Non sempre, purtroppo, chi va a passeggiare in montagna dimostra di avere un atteggiamento rispettoso dell'ambiente. Sono tanti i comportamenti inadeguati che escursionisti occasionali e impreparati mettono in atto: dal lasciare i cani liberi senza guinzagli all'abbandono di rifiuti in mezzo al bosco. Per non parlare di chi si avventura con un equipaggiamento non adatto alla montagna lungo sentieri, senza cartine ed esperienza.



La riflessione nasce da una segnalazione pubblicata su facebook dalla Fattoria Gortani di Mereto di Capitolo, che in estate si trasferisce con le sue vacche a Malga Pozof, sullo Zoncolan. I proprietari hanno immortalato e pubblicato la foto di una delle recinzioni, che delimitano l'area in cui le mucche possono pascolare liberamente e al sicuro, manomessa da qualche escursionista di passaggio. Il filo che delimita l'area è stato abbassato e bloccato con un sasso, mettendo a rischio le mucche, come denunciato dai gestori della fattoria.



Le vacche al pascolo, infatti, avrebbero potuto facilmente oltrepassare la delimitazione, precipitando nel burrone. Fortunatamente nulla di tutto ciò è accaduto, ma questo episodio deve far riflettere sulla necessità di adottare comportamenti rispettosi e consoni quando si frequenta un ambiente delicato come quello montano, dove specie, abitudini, tradizioni e natura convivono.