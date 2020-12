Abbondante nevicata in A23, stop ai mezzi pesanti

Nevica intensamente sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e il Confine di Stato e più debolmente tra Carnia e Pontebba. In accordo con la Polizia Stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, il Prefetto di Udine ha disposto dalle 14.30 il divieto temporaneo per i mezzi pesanti con massa complessiva oltre le 7,5 tonnellate, tra Udine nord e Confine di Stato verso Tarvisio e tra Confine di Stato e Pontebba in direzione della A4 Torino-Trieste.

Divieto temporaneo per tutti i veicoli alle stazioni di Tarvisio nord, Tarvisio sud e Malborghetto.

Autostrade per l'Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.