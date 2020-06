Abbraccio con furto, vittima un 81enne

Nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati in genere e contro il patrimonio, nel primo pomeriggio di giovedì 18 giugno 2020, in viale Grigoletti, angolo via Osoppo, un equipaggio della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Pordenone ha notato in sosta, nel parcheggio del supermercato In’S un autovettura Audi 3 colore grigio e nelle vicinanze un gruppo di giovani che bivaccavano nell’aiuola del parcheggio del negozio.



Subito, procedendo d’iniziativa, hanno controllato le persone: quattro cittadini (due coppie) di origine romena, con domicilio in una provincia del Centro Italia, risultati poi avere precedenti di polizia per vari reati (in particolare contro il patrimonio).



Tutti privi di una regolare occupazione lavorativa sul territorio nazionale e senza un giustificato motivo che spiegasse la loro presenza in questo Centro. Ritenuto che a loro carico vi fossero anche delle segnalazioni per furti in danno di fasce deboli, non è sfuggito all’occhio attento dei militari il fatto che uno degli uomini del gruppetto indossasse un orologio di valore, uno Zenith in oro (valore 10.000 euro).



Sono stati così attivati mirati accertamenti tramite la centrale operativa 112, per verificare se vi fossero state, nelle ultime ore, segnalazioni per furti a opera di soggetti corrispondenti per descrizioni a quelli per i quali era scattato il controllo. L’accertamento è stato esteso sia nel territorio di competenza che in quelli limitrofi, chiedendo espressamente se vi fossero segnalazioni specifiche con modus operandi per i quali il quartetto era già stato segnalati in più parti d’Italia (nota tecnica dell’abbraccio).L’accertamento scrupoloso fatto dall’equipaggio del Radiomobile (cui va il plauso di non essersi, nella circostanza, limitati alla sola identificazione dei soggetti che, di fatto, al momento non stavano commettendo nessun tipo di reato), ha dato esito positivo poiché dalla centrale operativa di Portogruaro, è stato segnalao un furto con destrezza a Portogruaro, poco prima, ai danni di un 81enne del posto. Al pensionato era stato rubato orologio da polso che, per caratteristiche e modello, combaciava a quello notato al polso di uno degli uomini del quartetto.I successivi accertamenti eseguiti dai Carabinieri di Pordenone, in sinergia con il Comando Stazione Carabinieri di Portogruaro (che aveva raccolto la denuncia) hanno permesso di accertare come proprio una delle due donne, di 26 anni, in quella via Borgo San Giovanni, dopo aver avvicinato la vittima, l'81enne del posto, e averlo abbracciato con una scusa, gli aveva sfilava con estrema rapidità, dal polso del braccio (senza farsi scoprire) l’orologio di valore, nonostante l’anziano si fosse subito divincolato dalla presa della giovane donna.L’orologio, riconosciuto, è stato restituito all’avente diritto e, a conclusione delle indagini, la donna è stata denunciata per l'ipotesi aggravata di furto con destrezza; l’uomo 21enne è stato deferito per ricettazione.A carico dei restanti due, sono in corso accertamenti per verificare le loro eventuali responsabilità in concorso nel furto e per altri fatti reato che si sono concretizzati nel territorio di competenza, anche attraverso la visione delle telecamere delle aree urbane dei luoghi in cui si sono spostati.A tal riguarda l’Arma di Pordenone invita quanti avessero subito nei giorni scorsi un tentativo o un furto di preziosi con la tecnica dell’abbraccio, a contattare gli uffici della Sezione Radiomobile nei 2 giorni feriali e in orario di ufficio (dalla ore 8 alle 12) alle utenze telefoniche 0434372020 - 0434372022.A carico dei quattro, sarà, inoltre, formalizzata la proposta per la misura di sicurezza del rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Portogruaro e da quello di Pordenone.