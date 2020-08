Abbraccio sulla porta di casa, sparisce il collier

Brutto episodio in un piccolo paese della Bassa Friulana alle porte di Latisana dove un'anziana donna, di quasi 90 anni di età, è stata vittima di un raggiro con furto. Ha sentito suonare alla sua porta e si è recata sull'uscio. Davanti a lei una donna che ha finto di essere una sua lontana parente: l'ha abbracciata in maniera fraterna. In realtà voleva solo derubarla, ed è quello che ha fatto.

La malvivente, infatti, le ha sfilato un collier d'oro di notevole valore, ma anche un importante ricordo di famiglia.

La comunità, venuta a conoscenza di quanto accaduto, è sgomenta. Si tratta, infatti, di una borgata dove c'è una grande solidarietà e una sorveglianza di vicinato molto attenta. Per fortuna la pensionata non è rimasta ferita. Parenti e amici l'hanno confortata. È stata sporta denuncia.