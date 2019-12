Cinque squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Pordenone, sono intervenute per l'incendio del tetto di un'abitazione in viale D'Aviano a Pordenone. La prima partenza giunta sul posto ha portati in salvo una persona ammalata che si trovava all'interno dell'abitazione, quindi ha iniziato le operazioni di spegnimento.

Sul posto anche due autobotti, l'autoscala e il furgone Nbcr con le bombole d'aria di scorta per gli autorespiratori.