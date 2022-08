Abitazione in fiamme a Chions, evacuate undici persone

Un violento incendio, ancora in corso, ha distrutto un’abitazione a tre piani in via Diaz, a Chions. L’abitazione, andata a fuoco già due mesi fa a causa di un problema all’impianto elettrico e successivamente resa di nuovo agibile, è andata completamente bruciata.

Il rogo, partito alle 13.30, ha interessato anche la vicina abitazione dove abita una famiglia di indiani.

Sono intervenute tre squadre, una dal distaccamento di San Vito al Tagliamento, una dalla sede centrale di Pordenone e una dal distaccamento di Motta di Livenza, supportate da due autobotti, un'autoscala il nucleo Nbcr - Nucleare Biologico Chimico Radiologico provinciale e il funzionario di guardia.

I Vigili del fuoco giunti sul posto si sono sincerati che nelle abitazioni in fiamme non ci fosse più nessuno e hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio, che ha interessato tre casette a accostate e un rustico adiacente. Al momento le operazioni sono ancora in corso e probabilmente continueranno per tutta la notte.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento e risultano sfollate 11 persone.

Presenti anche i Carabinieri della stazione di San Vito al Tagliamento.