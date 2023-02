Un incendio è divampato, nella notte, in un'abitazione a Pridignel, piccola frazione di Lauco, causando notevoli danni. In casa, al momento in cui si sono sviluppate le fiamme, c'erano due persone, che sono riuscite fortunatamente a mettersi in salvo.

Sul posto stanno lavorando i Vigili del fuoco, che stanno ultimando le operazioni di spegnimento. Il rogo avrebbe causato ingenti danni al tetto e al piano sottostante.