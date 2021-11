Abitazione in fiamme a Lestans di Sequals

I Vigili del Fuoco di Spilimbergo, Maniago e Pordenone sono intervenuti intorno alle 22 a Lestans di Sequals, in via del Gelso, per un incendio che stava interessando una casetta in legno e un gazebo adiacenti a un'abitazione.

Al momento dell'arrivo delle squadre la fiamme si stavano sviluppando dal gazebo e interessavano anche parte del tetto della casa principale, ma in breve tempo sono state domate; con attenzione è stata effettuata una verifica sui danni e le condizioni dell'edificio. Sul posto anche i Carabinieri di Spilimbergo.