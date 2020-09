Abitazione in fiamme a Portogruaro

Poco dopo le 15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Nobili, a Portogruaro, per l’incendio di un’abitazione con il tetto in legno. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei pompieri sono giunte sul posto dal locale Distaccamento e da San Donà con due autopompe e un’autobotte. I pompieri hanno subito spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutta la struttura, che presenta diverse parri in legno. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte delle Squadre dei Vigili del Fuoco.