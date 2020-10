Abitazione in fiamme a Prata, donna ustionata

Una donna è rimasta ustionata a seguito di un incendio che si è sviluppato intorno a mezzogiorno in via Fornaci, al civico 5, a Prata di Pordenone, in una abitazione con molte parti in legno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di via Interna, con un'autobotte, un'autoscala, insieme ai colleghi del nucleo Nbcr e al nucleo investigativo Nia sempre dei Vigili del Fuoco che stanno cercando di capire come si sia sviluppato il rogo. L'abitazione ha subito notevoli danni e il fumo ha invaso tutte le stanze.

La donna è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza. Le sue condizioni sarebbero serie. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.