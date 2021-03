Abitazione in fiamme a Sagrado

Alle 16.50, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra supportata da autobotte, autoscala e dal funzionario di guardia in via 4 novembre a Sagrado per l'incendio di una casetta di due piani fuori terra più mansarda.

Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone. I pompieri sono riusciti a contenere le fiamme a una camera del primo piano e a parte della soffitta, evitando il propagarsi del fuoco al resto dell'abitazione.

Le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza hanno impegnato i Vigili del fuoco per quasi due ore e mezza. Sul posto anche personale sanitario e Carabinieri.