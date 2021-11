Abitazione in fiamme a Tarvisio

Allarme, intorno alle 2 di notte, in via Diaz, in centro a Tarvisio, dove il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tarvisio è intervenuto per l'incendio della canna fumaria di un'abitazione in legno.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo, fino alle 6, per aprire il tetto e per evitare che le fiamme si estendessero alle coperture e al resto della struttura.

Sono state rimosse le parti in lamiera e polistirolo dal tetto e anche una parete interna. Il fuoco ha danneggiato pochi metri quadrati di tetto.