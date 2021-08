Abitazione in fiamme a Udine

Incendio, nel tardo pomeriggio, a Udine. Il rogo, scoppiato per cause accidentali, ha interessato un’abitazione singola in via Savona. Le fiamme sono partite da una stanza al primo piano, per poi estendersi a tutti gli altri vani.

Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, sul posto con quattro mezzi e l’autoscala, la casa è stata dichiarata inagibile a causa degli ingenti danni provocati dal fumo e dalle fiamme.

Nessuna conseguenza per la famiglia di otto persone – padre, madre, figli e nonna – che vive nello stabile. Tutti sono riusciti a mettersi in salvo. Sono stati esaminati dal personale medico e fortunatamente nessuno è rimasto intossicato o ustionato.