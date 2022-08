Abitazione in fiamme ad Aiello, anziana e badante in ospedale

Un incendio è scoppiato oggi dopo le 13 in una villetta di Aiello del Friuli. Le fiamme si sono sviluppate nella cucina e poi si sono propagate anche in altre stanze, danneggiando gli impianti e anche il solaio.

All’interno c’erano una signora di 90 anni e la sua badante, che sono state tratte in salvo. A intervenire sono stati i Vigili del fuoco di Cervignano per lo spegnimento del fuoco e la messa in sicurezza dell’edificio. Sul posto anche i sanitari, che hanno portato le due donne all’ospedale di Palmanova per accertamenti. La villetta è stata dichiarata inagibile.