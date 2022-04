In serata è scattato un allarme incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 17 di via Banelli, a Trieste. Una persona anziana è rimasta intossicata; è stata presa in carico dal personale sanitario.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del Comando provinciale, con due partenze e il capoturno. Presenti anche gli agenti della Polizia locale. Le cause sono in corso di accertamento.

Notizia in aggiornamento