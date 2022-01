Ladri in azione a Rivignano Teor. I malviventi hanno approfittato della temporanea assenza della famiglia che vive nell'abitazione e, dopo aver forzato una finestra sul retro, si sono introdotti all'interno. Hanno frugato ovunque e sono riusciti a rubare monili in oro e preziosi per diverse migliaia di euro. Il colpo è stato messo a segno durante il giorno.

Al rientro a casa dei proprietari è scattata subito una chiamata al 112. Indagini in corso.