Abitazione svaligiata a Palazzolo, colpo da 50mila euro

Ladri in azione in un'abitazione di Palazzolo dello Stella, nel fine settimana. I malviventi sono penetrati approfittando di un infisso lasciato inavvertitamente aperto. Non sono stati trovati, infatti, segni di effrazione su porte o su finestre. Una volta all'interno, hanno frugato dappertutto per riuscire a trovare e a impossessarsi di beni, preziosi, monili in oro e denaro contante per una somma di 50mila euro.

La brutta sorpresa al rientro dei proprietari. Per la famiglia non è rimasto altro da fare se non denunciare il colpo ai Carabinieri della Compagnia di Latisana che adesso indagano per identificare i responsabili.