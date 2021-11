Abs verso lo sciopero

Confermato lo stato di agitazione e pronto un primo pacchetto di scioperi in Abs. Ad annunciarlo la Rsu aziendale e le segreterie territoriali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm, in un comunicato diffuso dopo le assemblee del 24, 25 e 26 novembre. "Assemblee – si legge nella nota, firmata da Francesco Barbaro (Fim-Cisl), David Bassi (Fiom-Cgil) e Giorgio Spelat (Uilm) – che hanno confermato la situazione di disagio dei lavoratori, dovuta alle continue decisioni unilaterali della direzione aziendale in tema di gestione della busta paga e di erogazione del premio di risultato, oltre che alle criticità su carichi di lavoro, organici e formazione".

Infruttuosa, spiegano ancora le segreterie territoriali e le Rsu, la procedura di raffreddamento avviata con l’azienda, "che ha anzi confermato la volontà di Abs di imporre le proprie decisioni senza lasciare spazio alla contrattazione e al rispetto degli accordi sottoscritti". Da qui la prosecuzione dello stato di agitazione e i primi scioperi, che saranno annunciati già nei prossimi giorni.