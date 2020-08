Abusava delle clienti, arrestato un massaggiatore

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Polo San Sabba hanno dato esecuzione a una misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Trieste, su richiesta del Pm titolare del fascicolo processuale, nei confronti di un massaggiatore classe 1972, indagato per violenza sessuale con abuso di prestazione d’opera.

Le indagini, dirette dalla Procura di Trieste, erano scattate dopo la denuncia sporta da una cliente del professionista. La donna ha raccontato che, nel corso di due differenti sedute, mentre si trovava sdraiata con le braccia distese lungo il lettino, l'uomo, già condannato in passato per fatti analoghi, aveva appoggiato il proprio membro in erezione sulle sue mani. Nel corso della seconda prestazione, il massaggiatore ha fatto anche distendere la vittima in posizione supina sul lettino e, nel massaggiarle la spalla, ha assunto una posizione che gli ha permesso di toccare con il proprio gomito la zona pubica della donna.

La vittima, scioccata e incredula, non è riuscita a reagire all’abuso ma, una volta uscita dallo studio del massaggiatore, si è diretta in Questura per sporgere denuncia. Sulla scorta di questi elementi è stata avviata un’indagine che ha permesso di ottenere dei dati positivi rispetto a quanto denunciato, riscontrando come l’indagato ponesse abitualmente in essere condotte a sfondo sessuale nei confronti della maggior parte delle clienti donne. Nei confronti degli uomini o delle clienti non gradite, l’indagato svolgeva, invece, un’ordinaria prestazione di lavoro, senza alcun ulteriore interesse.

Per il reato di violenza sessuale, con atti di libidine subdoli e senza il consenso delle vittime, il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo la richiesta del Pm, ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato.