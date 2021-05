Abusava delle nipoti, nonno condannato a 14 anni

Una condanna esemplare, quella inflitta oggi in primo grado a un 70enne pordenonese, accusato dalle nipoti, due cugine oggi adulte, di aver abusato di loro quando erano adolescenti e andavano dai nonni a studiare. Fatti accaduti oltre dieci anni fa.

Il collegio giudicante presieduto da Eugenio Pergola (a latere Iuri De Biasi e Milena Granata) lo ha condannato, ravvisando il reato di violenza sessuale aggravata per la parentela, a 14 anni di reclusione (sette per ognuna delle nipoti), il pm ne aveva chiesti 10. Ma anche all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, per l’uomo è stata disposta una provvisionale immediatamente esecutiva, per danni morali riconosciuti, di 200mila euro a favore di una nipote e di 150 mila a favore dell’altra. Il nonno sarà anche legamene interdetto durante l’esecuzione della pena. Per le motivazioni bisognerà attendere 60 giorni.

Carte che vuole leggere il difensore, l’avvocato Antonio Malattia, prima di presentare ricorso. Non solo, è stato disposto di trasmettere copia al Pm per procedere anche nei confronti della moglie dell’uomo, verosimilmente per falsa testimonianza. Secondo l’avvocato Alessandra Marchi, legale delle parti civili, questa nelle dimensioni “è una sentenza storica perché mette in luce l’importanza di denunciare da parte delle vittime”.

Le nipoti hanno trovato la forza di avviare il doloroso percorso grazie all’aiuto dell’associazione pordenonese Voce Donna.