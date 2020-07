Abusivi in spiaggia, a Grado scattano tre Daspo

Nell’ambito dell'attività di controllo del territorio, la Polizia Locale di Grado ha emanato un provvedimento di allontanamento di 48 ore nei confronti di tre venditori abusivi in spiaggia, sorpresi uno in Git (in collaborazione con Alexa Safety Security, che è l’agenzia che si occupa della sicurezza del tratto di arenile) e due in Costa Azzurra. Ciò è stato possibile in attuazione alle norme del Daspo urbano e al nuovo regolamento di polizia urbana, approvato l'anno scorso.

Inoltre, tra la notte del 7 e 8 luglio, la Polizia Locale assieme alla Stazione dei Carabinieri ha arrestato una ragazza per furto aggravato in un esercizio commerciale e truffa ai danni di una minore.

“Un plauso alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine, grazie ai quali la nostra cittadina è sempre monitorata e sotto controllo, nei limiti delle risorse disponibili”, commenta il sindaco Dario Raugna.