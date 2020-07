Abusivi in spiaggia, scattano i sequestri

Prosegue incessante l'attività della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro in queste settimane d'estate. Gli agenti non si occupano solo della sicurezza in spiaggia, a garanzia di una vacanza in piena libertà e Covid free, ma anche della tutela degli operatori commerciali che lavorano nel rispetto delle normative.

Durante i servizi di controllo, gli uomini del Comandante Alberto Adami hanno sequestrato, infatti, alcune decine di occhiali, collanine e decorazioni etniche, aquiloni e tatuaggi, tutti venduti e proposti in maniera abusiva in spiaggia.

La vendita irregolare sull'arenile è vietata, qui come altrove. Va sottolineato che quest'anno i venditori abusivi sono presenti in numero minore rispetto alla scorsa estate.