Abusò di un bambino, chiesti 11 anni

Il pubblico ministero ha chiesto 11 anni di reclusione, ridotti a 7 anni e 5 mesi con il rito abbreviato, per l'imputato 36enne accusato di violenza sessuale per l'abuso avvenuto nel 2017 ai danni di un bambino.

A denunciare l'abuso, avvenuto in una cantina Ater nella zona dell'Ippodromo di Trieste, fu proprio la vittima, all'epoca 11enne, che dopo mesi di silenzi e disagi, trovò il coraggio per confessare quanto avvenuto alla zia, oggi ascoltata in aula. Nel suo racconto il minorenne aveva raccontato che era stato convinto a seguire il maggiorenne con la promessa di ricevere in regalo una costosa consolle per videogiochi.

Oggi, l'avvocato dell'imputato, accusato di aver offeso anche un'altra persona, ha chiesto l'assoluzione, in subordine l'infermità mentale, nonché l'attenuante per aver provato a risarcire il danno alla famiglia del minore, come già avvenuto con la seconda vittima.

Il giudice Luigi Dainotti ha rinviato la decisione al prossimo 23 marzo.