Abusò di una 13enne, arriva la condanna definitiva

Condanna definitiva per un 37enne italiano che, nell’estate del 2016, aveva adescato e abusato di una 13enne. La Corte d'Appello di Trieste ha stabilito che l’uomo dovrà scontare nove anni di carcere. Il 37enne è stato, quindi, arrestato dalla Polizia di Stato e portato nella casa circondariale di Trieste.

Era stata la madre della ragazzina, non avendo da alcune ore notizie della figlia, a lanciare l'allarme, specificando che la giovane era stata vista da una conoscente alla fermata del bus mano nella mano con un adulto, ma anche che dal suo portafogli erano spariti il bancomat e la carta di credito.

I primi accertamenti effettati dalla Squadra Mobile giuliana, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste, avevano consentito d'ipotizzare che la giovane avesse iniziato una relazione con il 37enne; infatti, sul telefonino della minore, lasciato a casa prima di andare via, c'erano inequivocabili messaggi, dai quali si evinceva chiaramente come l’uomo avesse compiuto atti sessuali con la giovane. La sera della scomparsa, poi, l’indagato aveva fatto accesso a un pronto soccorso in compagnia della giovane.

Dopo alcuni giorni di ricerche, la ragazza e l’uomo erano stati rintracciati; la 13enne era stata affidata alla famiglia, mentre il 37enne era stato denunciato per adescamento e atti sessuali con minore di 14 anni.

L'uomo era quindi finito ai domiciliari, in attesa della condanna definitiva.