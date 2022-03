Accende l’auto, ma scoppia un violento incendio

Ha acceso l’auto, perché si riscaldasse, ma non ha fatto in tempo a bere il caffè che il mezzo, una Chevrolet alimentata a Gpl, ha preso fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 7.30 in via Glera, a Valvasone Arzene.

Complice il vento, le fiamme si sono rapidamente propagate al garage in legno e all’attigua abitazione. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco, con quattro squadre e dieci operatori in arrivo da San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, che hanno spento con non poche difficoltà l'incendio e hanno poi operato a lungo nell'opera di smassamento di tegole e tavolato per ripristinare le minime condizioni di sicurezza.

Non si segnalano persone coinvolte; ingenti, invece, i danni strutturali al garage che, a differenza dell'abitazione principale, non risulta agibile. L'intervento si è concluso attorno alle 11.30. Sul posto anche i Carabinieri di Casarsa della Delizia.