Accendono un braciere, cinque persone intossicate

Cinque persone sono rimaste intossicate questa notte in una abitazione di Buja. Hanno acceso un braciere per riscaldarsi e si sono addormentate. Hanno respirato i fumi della combustione.

Una di loro si è svegliata accusando malessere e ha chiamato aiuto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e l'equipaggio sanitario di due ambulanze, inviate dalla Sores di Palmanova. Immediato il trasporto in ospedale a Udine e, da lì, il trasferimento a Trieste per il trattamento in camera iperbarica.

Si tratta di una famiglia con due figli minori. Le loro condizioni sono serie, anche se non sono in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo per tutti gli accertamenti.