Accoltella il marito, convivente ai domiciliari

Il Gip del Tribunale di Trieste Marco Casavecchia ha disposto la scarcerazione e il beneficio degli arresti domiciliari per Suzana Stamenkovic, la 54enne che venerdì scorso ha accoltellato alla gola il marito, il 60enne Dragan Stamenkovic, nella loro abitazione al termine di una violenta discussione. La decisione è stata presa al termine dell'interrogatorio.

Il giudice ha anche disposto che la donna trascorra la detenzione domiciliare al civico 28 di via Battera, nel rione di Ponziana, dove abitava con il convivente, e che quest'ultimo, quando sarà dimesso dall'ospedale dove è stato ricoverato in seguito alle ferite riportate, risieda, invece, nell'abitazione della figlia, sempre a Trieste.

La donna, secondo quanto si apprende, avrebbe detto al giudice di aver agito in preda a un raptus, una rivalsa nei confronti del marito, che da tempo l'avrebbe maltrattata pesantemente. Vessazioni e maltrattamenti per i quali, però, non è mai stata presentata alcuna denuncia. La donna da venerdì era in arresto al carcere al Coroneo; il pm Federico Frezza, titolare dell'indagine, ha aperto un fascicolo per tentato omicidio o, in alternativa, per lesioni personali aggravate.

Secondo una ricostruzione più dettagliata dei fatti, l'uomo, seppure ferito alla gola e perdendo molto sangue, è riuscito a scendere le scale e a raggiungere l'ingresso del palazzo, dove ha incontrato un vicino che ha chiamato i soccorsi. Sul posto è stata anche trovata l'arma con la quale è stato ferito, un coltello; occorrerà chiarire chi lo abbia portato all'esterno dell'appartamento lasciandolo a terra.