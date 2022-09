Accoltella un conoscente, poi tenta di rapinare un altro uomo

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Udine nella serata di sabato 10 settembre hanno arrestato un 30enne residente in città, per tentata rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Rocambolesco l'episodio, che si è consumato nella zona di via Cividale.

Verso le 20.20 alla Sala Operativa era arrivata la chiamata di una donna che, poco prima, al telefono con il compagno, lo aveva sentito urlare e tentare di difendersi da un’aggressione mentre si trovava in sosta con la propria auto nel parcheggio di un supermercato. Un altro cliente del negozio, un 33enne friulano che si trovava lì vicino, nel frattempo ha visto il giovane robusto che stava strattonando e minacciando con un coltello il 68enne, seduto in auto, intimandogli di consegnargli tutto il denaro che aveva con sé.

Con grande coraggio, il 33enne è intervenuto in difesa del malcapitato, facendo scappare il rapinatore, ancora armato, e lanciandosi al suo inseguimento; lungo la strada ha intercettato anche due agenti della Polizia Locale, che si trovavano lì vicino.

Mentre era scattata la 'caccia all'uomo', è arrivata anche la Volante della Polizia di Stato che, usando il taser in dotazione, visto l’atteggiamento aggressivo del rapinatore - che ha cercato di colpire anche i poliziotti - è riuscita a bloccarlo e portarlo in Questura, dove, grazie alle testimonianze del 68enne e del cliente intervenuto in suo aiuto, il rapinatore è stato arrestato e accompagnato in carcere.

Nel corso della serata, è emerso come, sempre nella zona di via Cividale, poco prima un altro uomo era stato ferito con un coltello, dovendo ricorrere alle cure del pronto soccorso. Intuendo che l’accoltellatore poteva essere lo stesso - il 30enne arrestato indossava, infatti, pantaloni sporchi di sangue - gli agenti hanno sentito in ospedale, dove era ricoverato, il ferito che ha raccontato di aver trascorso parte del sabato pomeriggio in compagnia del rapinatore. Poi, quando si era rifiutato di dargli cento euro, l'aveva colpito, sferrandogli un paio di fendenti al tronco e al braccio.

Il 30enne udinese, quindi, è stato denunciato anche per questa tentata rapina, aggravata dall’uso del coltello, e per le lesioni cagionate all’amico, al quale è stata refertata una prognosi di 35 giorni.

Questa mattina, dopo aver convalidato l’arresto, il Gip, valutati i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza dell’esigenza cautelare d'impedire la reiterazione del reato, ha disposto la custodia cautelare in carcere.