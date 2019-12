Accoltellamento a Martignacco, agli arresti l'aggressore

Un furioso litigio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì alle porte di Udine tra due cittadini di origini sarde, entrambi residenti in provincia di Udine. Sconosciuti i motivi del battibecco che è finito nel sangue. Uno dei due, infatti, ha accoltellato l'altro. I due uomini sono stati poi intercettati in via Spilimbergo a Martignacco; erano entrambi in auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri.

L'equipe medica ha accompagnato in ospedale l'uomo raggiutno dai fendenti; è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita; guarirà in 40 giorni.

L'altro è stato, invece, tratto in arresto; le ipotesi di reato vanno dal tentato omicidio a lesioni personali gravi. Da chiarire ancora la dinamica della vicenda.