Accoltellamento a Trieste, feriti due ragazzi

E' di due stranieri accoltellati il bilancio di una violenta rissa, scoppiata intorno alle 5 del mattino a Trieste, tra via Battisti e via Rismondo, nella zona di via Giulia.

I contorni della vicenda sono ancora da chiarire ma, a quanto si apprende, la lite avrebbe coinvolto un gruppo di giovani.

Ad avere la peggio un ragazzo di origini marocchine e un giovane sudamericano, che sono stati soccorsi dal personale sanitario e ricoverati a Cattinara. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche le Volanti della Polizia di Stato, che ora indagano per risalire agli aggressori. Potrebbero rivelarsi utili anche le immagini dei circuiti di video-sorveglianza.