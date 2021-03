Accoltellamento nell'area di servizio di Gonars, arrestato un camionista

Una persona è stata accoltellata intorno alle 22 di ieri, nell'area di servizio di Gonars, lungo la autostrada A4, in seguito a una lite scoppiata tra quattro camionisti di nazionalità ucraina.

La persona è stata accoltellata al fianco ed è stata trasportata all'ospedale di Udine in codice rosso con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Per l'episodio è stato arrestato un camionista straniero.

L’attività congiunta, portata a termine in perfetta sinergia operativa dalla Polizia Stradale e della Squadra Mobile di Udine con il supporto del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, ha consentito di assicurare alla giustizia nell’arco di poche ore il responsabile della gravissima aggressione.

La svolta

La polizia, una volta giunta sul posto ha trovato lo straniero ferito al fianco sinistro e sanguinante, accasciato sui gradini di ingresso del Ristop. Con grande difficoltà, visto che non parlava italiano, ha descritto agli agenti di Polizia il mezzo pesante guidato da chi lo aveva aggredito, facendo riferimento al modello e alla targa.



Sul posto sono arrivati a rinforzo due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, uno dei quali ha seguito l’ambulanza con il ferito fino in ospedale, unitamente ad una pattuglia della Sezione della Polizia Stradale di Gorizia.Il mezzo del camionista vittima dell'aggressione era parcheggiato sul retro dell'area di sosta, ancora aperto e con le chiavi a bordo. All’interno sono stati rinvenuti i documenti della vittima.L'arrivo di una Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Udine e della Sottosezione di Palmanova, oltre al personale della Squadra Mobile di Udine e della Polizia Scientifica, ha permesso di effettuare tutti i rilievi del caso sul luogo dove sono avvenuti i fatti.La brillante sinergia operativa di tutti gli Uffici coinvolti ha portato, alle prime luci dell’alba, all'individuazione e al fermo del responsabile del tentato omicidio ai danni dell’autotrasportatore ucraino.Vicino al tir della vittima erano parcheggiati due autoarticolati, uno accanto all’altro, appartenenti alla stessa ditta di trasporto con i rimorchi aperti e privi di merci, ma contenenti diverse bottiglie di superalcolici vuote, verosimilmente consumate da poco. Sull'asfalto, ai lati dei semirimorchi, erano evidenti tracce di sangue compatibili con un gocciolamento verticale molto recente.Gli agenti hanno svegliato gli occupanti delle cabine. Se da uno dei due mezzi si è ottenuto subito risposta e si è potuto procedere all'identificazione e alla ricostruzione della serata alcolica appena trascorsa. I cittadini ucraini hanno riferito di aver partecipato ad un momento conviviale con i due vicini di parcheggio e un'altra persona non conosciuta. Gli occupanti del secondo mezzo, invece, non hanno risposto immediatamente, ma soltanto dopo diversi tentativi, insospettendo gli agenti.Le forze dell'ordine, ritenendo plausibile che la quinta persona potesse essere il ferito soccorso, data la posizione delle tracce ematiche, e ritenendo verosimile che tra gli occupanti della cabina potesse esserci il responsabile delle lesioni, hanno informato il Pubblico Ministero di turno, repertando tutte le evidenze con l’ausilio del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, oltre a procedere alla perquisizione delle cabine dei mezzi pesanti, all’interno di una delle quali venivano rinvenuti due coltelli. Le armi sono state repertate dalla Polizia Scientifica e sottoposte a sequestro.I quattro cittadini stranieri sono stati condotti presso la Sottosezione di Polizia Stradale di Palmanova per ulteriori accertamenti, dai quali emergevano indizi di reità nei confronti di tre autotrasportatori.Nel frattempo,e, trasferito in reparto di terapia semi-intensiva, ha ripreso conoscenza.Per questo motivo, gli investigatori, grazie al costante contatto con la struttura ospedaliera di Udine, sono riusciti a incontrarlo.. Sentito il PM titolare delle indagini, Giorgio Milillo, si è provveduto al fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio nei confronti di T. V. le iniziali, nato in Ucraina nel 1976.