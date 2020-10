Accoltellamento nella notte a Colloredo

Accoltellamento nella notte in un capannone di Colloredo di Monte Albano. L’allarme è scattato con una chiamata al 112, nella quale si denunciava una lite, terminata nel sangue. A restare ferito un uomo di 35 anni, carnico, raggiunto da un fendente d'arma da taglio al braccio. Il 35enne si è recato autonomamente al Pronto soccorso di San Daniele, da dove è stato poi trasferito all’ospedale di Pordenone per le cure del caso; non è in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Udine e i colleghi di Martignacco, che nel giro di poco tempo hanno fatto chiarezza su quanto accaduto.

A impugnare l’arma era stato il cugino, un uomo di 37 anni del Majanese, che è stato rintracciato nella sua abitazione. Ai militari, ha ammesso le proprie responsabilità e consegnato il coltello usato per l’aggressione, posto sotto sequestro. E' stato denunciato per lesioni personali aggravate. La lite pare sia scoppiata per futili motivi.