Accoltellò un 17enne friulano a Trieste, condannato a sei anni

Sentenza, con rito abbreviato, per l'aggressione avvenuta alla vigilia della Barcolana, il 12 ottobre 2019, sulla Scala dei Giganti a Trieste. Il Tribunale ha condannato a sei anni per tentato omicidio il 19enne kosovaro che aveva ferito gravemente, con due coltellate, un 17enne di Cervignano, che stava casualmente passando nella zona.

Il fatto di sangue, avvenuto a pochi passi dalla centrale piazza Goldoni, aveva profondamente scosso la città, facendo luce su una banda di giovanissimi, kosovari e nordafricani, che aveva 'preso possesso' dell'area, dettando legge.

Inizialmente dell'aggressione si era auto-accusato un 15enne nordafricano. Ma poi le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura, aveva permesso di chiarire le responsabilità: a ferire il 17enne friulano era stato il kosovaro che, già maggiorenne, aveva convinto l'amico ad assumersi la responsabilità. A marzo, il 15enne era stato condannato a tre anni e otto mesi per concorso in tentato omicidio dal Tribunale dei Minori, sempre con rito abbreviato. Per il 19enne l'accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni, ma il giudice non ha accolto l'aggravante.