Accompagna in Italia tre cittadini egiziani, arrestato il passeur

Sabato 15 gennaio, poco dopo l’una del mattino, una pattuglia della Polfer tarvisiana ha notato tre uomini scendere da un veicolo con targa austriaca nel piazzale antistante la stazione. Prima che il trio riuscisse ad allontanarsi, gli agenti sono intervenuti fermando gli uomini e il conducente del mezzo.

I tre erano cittadini egiziani di 31, 34 e 43 anni, senza alcun titolo di viaggio valido per entrare in Italia. I migranti avevano precedentemente pattuito il viaggio con un passeur siriano abitante nella vicina Klangefurt, dopo aver pagato online la cifra di 4000 euro. I tre compagni di viaggio avrebbero ricevuto le istruzioni per il passaggio oltre confine attendendo per cinque giorni il momento favorevole.

Provata la natura illecita del trasporto, il conducente è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il veicolo, di sua proprietà, sottoposto a sequestro. I tre clandestini sono stati invece sottoposti a identificazione e muniti di un decreto di espulsione dal territorio nazionale.