Accosta appena in tempo, poi l'auto è avvolta dalle fiamme

Incendio a Cavazzo Carnico nella prima serata di ieri, poco prima delle 19. A bruciare una vettura, probabilmente per un guasto di natura elettrica, comunque per cause accidentali.

Il conducente, un ragazzo di 20 anni residente a Verzegnis, si è accorto del fumo che stava uscendo nel cruscotto e ha accostato la macchina, una Opel Astra.

La vettura è stata subito dopo avvolta completamente dalle fiamme; ingenti i danni. L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo. Incolume il giovane.