Accusa un malore in strada, muore in ospedale

Si è sentito male per strada, a poca distanza dalla farmacia, in via dell'Istria, a Trieste, nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18.

Le persone che l'hanno visto accasciarsi a terra e perdere conoscenza hanno dato subito l'allarme chiamando il 112. Sul posto, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato in codice rosso l'equipaggio di un'ambulanza.

Il personale sanitario ha avviato immediatamente la rianimazione. Poi la corsa d'urgenza in pronto soccorso, a Cattinara. Purtroppo l'uomo, 64 anni, è deceduto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trieste.