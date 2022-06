Accusa un malore mentre scende verso il Meduna

Intervento, questa mattina, intorno alle 11.30, in località Titol, a Tramonti di Sopra, per prestare soccorso a una turista marchigiana 62enne che aveva accusato un malore.

La signora era scesa al fiume, nella zona delle Pozze Smeraldine, dal sentiero che parte dall'agriturismo Borgo Titol, quando si è sentita male. Il marito, che era con lei, ha fatto scattare l’allarme: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino di maniago, oltre ai sanitari.

E' stata raggiunta dai soccorritori e dai sanitari lungo il sentiero che aveva percorso ma, una volta lì, si è valutato che sarebbe stato complicato e poco sicuro riportarla su per cinquecento metri a piedi con la barella. Si è, dunque, optato per l'elisoccorso regionale che ha effettuato le operazioni di recupero con il verricello dopo aver sbarcato l'equipe tecnico medica sul posto.

Dopo essere stata stabilizzata, la signora è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.