Accusa un malore, muore a 53 anni per sospetta intossicazione

Sono in corso tutti gli accertamenti per chiarire cosa sia accaduto ieri sera, intorno alle 20, a Gorizia, in una palazzina di via Brigata Re che oggi è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri della Compagnia di Gorizia. È all'ora di cena che una donna di 53 anni, infermiera, che vive in uno degli appartamenti del piccolo condominio accusa gravi malori.

Viene trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo isontino dove muore dopo poche ore. Vengono inviati, quindi, i Vigili del Fuoco per un controllo relativo alla possibile presenza di monossido di carbonio. Potrebbe essere stato, infatti, il micidiale gas a uccidere la donna.

La palazzina è stata sequestrata per permettere ai tecnici di verificare l'eventuale malfunzionamento del sistema di distribuzione del gas.