Un cacciatore è morto questa mattina nelle campagne di San Daniele del Friuli, dopo essere stato colto da un malore fatale, probabilmente un infarto.

A dare l'allarme, con una chiamata al 112, sono stati gli amici. Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'ambulanza e l'elicottero sanitario. Inutili purtroppo i soccorsi.

Per il cacciatore, un uomo di 73 anni, del posto, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.