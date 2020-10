Accusa un malore, operaio finisce contro un vagone

Infortunio sul lavoro questa mattina, intorno alle 7.30, in uno spazio esterno dello stabilimento Abs di Pozzuolo del Friuli. Per cause ancora da accertare, pare per un improvviso malore, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo ed è andato a scontrarsi contro il vagone di un treno movimentato da un operaio. Quest'ultimo ha riportato lo schiacciamento di una gamba. È stato subito soccorso dai colleghi e, quindi, dal personale medico dell'elisoccorso e di un'ambulanza, inviati dalla Sores di Palmanova.

È sempre rimasto cosciente. È stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; le sue condizioni paiono serie, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latisana. Sia il conducente del mezzo pesante che l'operaio rimasto ferito all'arto sono dipendenti ditte esterne.