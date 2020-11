Accusato di aver ucciso il fratello, non andrà a processo

Non sarà processato Corrado Rosset, 76 anni, che, secondo l'accusa, nel gennaio del 2017 uccise il fratello Calisto, di 79 anni, ad Azzano Decimo. Lo ha stabilito il Gup del Tribunale di Pordenone che ha decretato il "non luogo a procedere per incapacità irreversibile di stare in giudizio da parte dell'imputato".

L'anziano è ricoverato da tempo in casa di riposo e la perizia psichiatrica ha stabilito la sua incapacità permanente e irreversibile. Il delitto si era consumato nel giardino dell'abitazione della vittima: secondo l'accusa, il fratello lo aveva colpito con una coltellata fatale al collo, prima di barricarsi in casa, fino a quando i Carabinieri avevano fatto irruzione nell'abitazione.