Accusato di evasione, assolto il presidente dell'Udinese Soldati

Assolto perché il fatto non sussiste. Il giudice Giulia Pussini del Tribunale di Udine ha prosciolto con formula piena il presidente dell'Udinese Calcio, Franco Soldati, accusato di evasione fiscale relativamente ai rinnovi contrattuali nel 2009 e nel 2011 di Antonio Floro Flores. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a tre anni e due mesi di reclusione.

Per l'accusa, la società bianconera avrebbe utilizzato nelle dichiarazioni fiscali 2011 e 2012 fatture soggettivamente false per 660mila euro emesse dal procuratore Paolo Palermo, che avrebbero dovuto essere intestate al giocatore e non alla società. In altri termini, l’Udinese avrebbe concesso un benefit all’attaccante napoletano per poi dedurlo dal reddito d’impresa.

"L'Udinese - spiega il difensore, l'avvocato Maurizio Conti - incaricò effettivamente Palermo del rinnovo contrattuale e lui portò a termine l'incarico. Per quelle stesse fatture, Floro Flores fu accusato di evasione fiscale - conclude Conti - ma venne assolto".